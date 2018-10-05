Халеп рассказала о смещении одного из межпозвоночных дисков

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Первая ракетка мира Симона Халеп рассказала о ходе восстановления от травмы спины.
Халеп рассказала о смещении одного из межпозвоночных дисков
  • Reuters

У Халеп была диагностирована межпозвонковая грыжа.

«Теперь я знаю, в чём проблема. Я встречалась с врачом, и он сказал мне, что всё в порядке. Проблема лишь в том, что один из межпозвонковых дисков смещён», — цитирует румынскую теннисистку The New York Times.

Она отметила, что может играть, несмотря на смещение межпозвонкового диска. По её словам, ей необходимо выполнять комплекс укрепляющих мышцы упражнений для того, чтобы выступать на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Халеп примет участие в Кубке Кремля.

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