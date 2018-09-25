Первая ракетка мира Халеп примет участие в Кубке Кремля

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Первая ракетка мира румынка Симона Халеп примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Кубка Кремля, который пройдёт в Москве.
Первая ракетка мира Халеп примет участие в Кубке Кремля
  • Reuters

«Я выиграла здесь, в Москве, свой первый титул в 2013 году и могу сказать, что турнир занимает особое место в моём сердце. С нетерпением жду этих соревнований в присутствии потрясающих болельщиков», — приводит слова Халеп пресс-служба Кубка Кремля.

По словам директора женского турнира Алексея Селиваненко, румынская теннисистка специально спланировала свой календарь так, чтобы сыграть на Кубке Кремля ради подготовки к итоговому турниру WTA.

Кубок Кремля пройдёт в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октября.

Ранее WTA представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 24 сентября.

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