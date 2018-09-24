Павлюченкова потеряла 11 позиций в мировом рейтинге теннисисток WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 24 сентября.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидирует румынка Симона Халеп. За ней следуют датчанка Каролин Возняцки, немка Анжелика Кербер, француженка Каролин Гарсия и чешка Петра Квитова.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, сохранившая 13-е место. Досрочно завершившая сезон Мария Шарапова осталась 24-й.

Анастасия Павлюченкова потеряла 11 позиций, заняв 39-е место.

Екатерина Макарова поднялась с 42-й на 41-ю позицию, а Елена Веснина — с 86-й на 83-ю строчку.

Светлана Кузнецова занимает 102-ю позицию, Наталья Вихлянцева — 112-ю.

Ранее сообщалось, что Шарапова может посетить теннисный Кубок Кремля в качестве почётного гостя.