Павлюченкова потеряла 11 позиций в мировом рейтинге теннисисток WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 24 сентября.
Павлюченкова потеряла 11 позиций в мировом рейтинге теннисисток WTA
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидирует румынка Симона Халеп. За ней следуют датчанка Каролин Возняцки, немка Анжелика Кербер, француженка Каролин Гарсия и чешка Петра Квитова.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, сохранившая 13-е место. Досрочно завершившая сезон Мария Шарапова осталась 24-й. 

Анастасия Павлюченкова потеряла 11 позиций, заняв 39-е место.

Екатерина Макарова поднялась с 42-й на 41-ю позицию, а Елена Веснина — с 86-й на 83-ю строчку. 

Светлана Кузнецова занимает 102-ю позицию, Наталья Вихлянцева — 112-ю.

Ранее сообщалось, что Шарапова может посетить теннисный Кубок Кремля в качестве почётного гостя.

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