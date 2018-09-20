Шарапова может посетить теннисный «Кубок Кремля» в качестве почётного гостя

Короткая ссылка
Россиянка Мария Шарапова, досрочно завершившая сезон-2018, может посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», стартующий 13 октября в Москве, в качестве почётного гостя.
Шарапова может посетить теннисный «Кубок Кремля» в качестве почётного гостя
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По словам директора «Кубка Кремля» Якова Шатхина, организаторы надеялись увидеть Марию в числе участников турнира.

«Шарапову любит наш зритель, она без преувеличения великая спортсменка, но травмы не обходят её стороной. Будем надеяться, что она восстановится и в хорошей форме войдёт в следующий сезон», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Шарапова может завершить профессиональную карьеру в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить