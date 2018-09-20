Шарапова может посетить теннисный «Кубок Кремля» в качестве почётного гостя

Россиянка Мария Шарапова, досрочно завершившая сезон-2018, может посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», стартующий 13 октября в Москве, в качестве почётного гостя.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По словам директора «Кубка Кремля» Якова Шатхина, организаторы надеялись увидеть Марию в числе участников турнира.

«Шарапову любит наш зритель, она без преувеличения великая спортсменка, но травмы не обходят её стороной. Будем надеяться, что она восстановится и в хорошей форме войдёт в следующий сезон», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Шарапова может завершить профессиональную карьеру в 2019 году.