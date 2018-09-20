Шарапова может посетить теннисный «Кубок Кремля» в качестве почётного гостя
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
По словам директора «Кубка Кремля» Якова Шатхина, организаторы надеялись увидеть Марию в числе участников турнира.
«Шарапову любит наш зритель, она без преувеличения великая спортсменка, но травмы не обходят её стороной. Будем надеяться, что она восстановится и в хорошей форме войдёт в следующий сезон», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Шарапова может завершить профессиональную карьеру в 2019 году.