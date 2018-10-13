Антонио Кассано объявил о завершении карьеры футболиста

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Бывший нападающий сборной Италии по футболу Антонио Кассано объявил о завершении профессиональной карьеры.
Антонио Кассано объявил о завершении карьеры футболиста
  • Reuters

Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на заявление 36-летнего футболиста.

В своей профессиональной карьере Кассано успел выступить за множество итальянских клубов, среди которых «Рома», «Сампдория», «Милан» и «Интер», а также испанский «Реал».

Кроме того, в послужном списке футболиста значатся 39 матчей в составе национальной сборной Италии, с которой он завоевал серебряную медаль чемпионата Европы 2012 года.

Ранее сообщалось, что Джон Терри объявил о завершении карьеры футболиста.

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