Антонио Кассано объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Антонио Кассано объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на заявление 36-летнего футболиста.

В своей профессиональной карьере Кассано успел выступить за множество итальянских клубов, среди которых «Рома», «Сампдория», «Милан» и «Интер», а также испанский «Реал».

Кроме того, в послужном списке футболиста значатся 39 матчей в составе национальной сборной Италии, с которой он завоевал серебряную медаль чемпионата Европы 2012 года.

Ранее сообщалось, что Джон Терри объявил о завершении карьеры футболиста.