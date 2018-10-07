Джон Терри объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 37-летний футболист сообщил в своём Instagram.

«После 23 невероятных лет в футболе я решил, что сейчас наступил правильный момент, чтобы завершить карьеру. Спасибо вам», — написал англичанин.

Большую часть своей карьеры — 22 года — Терри выступал за лондонский «Челси», в составе которого он провёл 702 матча, забил 65 мячей и отдал 29 результативных передач. Вместе с командой он выиграл 16 титулов, в том числе пять раз АПЛ, и по одному разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.

После ухода из лондонского клуба Терри провёл один сезон в бирмингемской «Астон Вилле».

В сентябре 2018 года Терри был близок к переходу в московский «Спартак», но отказался от этой идеи после разговора с семьёй.

Ранее СМИ сообщили, что Терри возглавил молодёжную команду «Челси».