«Автомобилист» продлил свою победную серию до 17 матчей, обыграв «Сибирь» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
В составе «Автомобилиста» отличились Михаил Мамкин, Франсис Паре, Степан Хрипунов и Евгений Грачёв.
«Сибирь» ответила шайбой Александра Логинова.
Для екатеринбуржцев эта победа стала 17-й подряд в чемпионате, а «Сибирь», в свою очередь, потерпела 15-е поражение в 17 матчах.
Ранее сообщалось, что главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Герман Титов подал в отставку.