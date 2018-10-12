«Автомобилист» продлил свою победную серию до 17 матчей, обыграв «Сибирь» в матче КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» продлил свою победную серию до 17 матчей, обыграв «Сибирь» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

В составе «Автомобилиста» отличились Михаил Мамкин, Франсис Паре, Степан Хрипунов и Евгений Грачёв.

«Сибирь» ответила шайбой Александра Логинова.

Для екатеринбуржцев эта победа стала 17-й подряд в чемпионате, а «Сибирь», в свою очередь, потерпела 15-е поражение в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Герман Титов подал в отставку.

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