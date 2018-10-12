Главный тренер хоккейного «Трактора» Титов подал в отставку
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- РИА Новости
Титов объяснил это решение семейными обстоятельствами, сообщает пресс-служба «Трактора».
«Решение взвешенное и своевременное, когда у команды впереди ещё три четверти регулярного чемпионата», — заявил Титов.
В 16 матчах регулярного чемпионата челябинская команда под руководством Титова набрала 13 очков и расположилась на десятом месте в Восточной конференции.
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Тертышный.
Ранее омский «Авангард» в овертайме проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ.