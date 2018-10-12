Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Шалимов рассказал подробности «письма четырнадцати», направленного против руководства Российского футбольного союза (РФС) и главного тренера сборной России в 1993 году Павла Садырина.

«В 1993-м мы чувствовали непрофессиональное и наплевательское отношение к игрокам со стороны РФС — в основном бытовые вопросы. После матча в Греции случилось выступление тогдашнего президента Вячеслава Колоскова, которое вывело из себя практически всех. Если бы он промолчал, то ничего бы не было», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

По его мнению, тренер должен оставаться с футболистами при их конфликте с руководством. Он также сказал, что футболисты сборной России выразили свои требования в письменной форме, чтобы Шамиль Тарпищев, в то время советник Бориса Ельцина, передал содержимое Колоскову.

«Тарпищев передал письмо, и на следующий день все издания написали: «Рвачи, твари, сволочи». Говорят, что мы травили Садырина. Это нас полгода травили, с октября по апрель! Нам не дали сказать ни слова!» — рассказал Шалимов.

Он заявил, что футболистам дали слово только один раз — на пресс-конференции, устроенной Тарпищевым. По его словам, все полгода до чемпионата мира 1994-го игроков из «письма четырнадцати» подвергали огульной критике в СМИ.

«Нас разорвали, даже не разобравшись. Нужно было поговорить с нами, а вместо этого только травили. Уничтожили просто. Пресса была продажной. Была бы нормальной — спросила бы и нас. Не вышло ни одного интервью! Пресса была под давлением РФС», — заключил Шалимов.

Ранее Игорь Шалимов сказал, что рано или поздно его отправили бы в отставку с поста наставника футбольного клуба «Краснодар» и предпочли бы ему местного тренера.