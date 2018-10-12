Тренер Шалимов: подать в отставку — не мужское решение

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Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Шалимов считает, что рано или поздно его бы отправили в отставку с поста наставника футбольного клуба «Краснодар» и предпочли бы ему местного тренера.
Тренер Шалимов: подать в отставку — не мужское решение
  • © Александар Джорович
  • РИА Новости

На данный момент «Краснодар» возглавляет 34-летний Мурад Мусаев, который сменил Шалимова весной 2018 года.

«Уверен, в какой бы момент я ни ушёл из «Краснодара», раньше или позже, вместо меня поставили бы местного тренера. Никого со стороны владелец клуба Сергей Галицкий приглашать не стал бы», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

Он также сказал, что не хотел уходить по собственному желанию, так как считает, что это признание своей слабости. Тренер заметил, что человек не может уйти самостоятельно из клуба, если его просит об этом руководство. По словам Шалимова, общественность знала, что в случае неудачных игр его могли уволить с поста главного тренера, поэтому он не видел смысла говорить об обратном.

«Уйти в отставку — значит признать, что ты не справляешься. Я этого никогда не сделаю. Это слабость, трусость и предательство пацанов. Подать в отставку — не мужское решение. Поэтому я не просил у клуба формулировки «ушёл по собственному желанию», — заключил Шалимов.

Ранее бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавил подмосковный клуб «Химки».

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