Бывший тренер «Краснодара» Шалимов возглавил ФК «Химки»

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавил подмосковный клуб «Химки», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Бывший тренер «Краснодара» Шалимов возглавил ФК «Химки»
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Подробности соглашения между 49-летним специалистом и подмосковным клубом не разглашаются.

Предыдущим местом работы Шалимова был «Краснодар», который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что ФНЛ утвердила состав участников сезона-2018/19.

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