Лебедев призвал прекратить травлю Кокорина и Мамаева
«Мамаев и Кокорин с братом арестованы на два месяца.
Вот цена одной ночной бесконтрольной безумной прогулки. Жизнь наказала Кокорина и Мамаева за их преступление. Считаю необходимым прекратить травлю, которая развернулась в СМИ в последнее время. Подумайте об их семьях и родных», — написал Лебедев в своём Twitter.
Мамаев и Кокорин с братом арестованы на 2 месяца— Игорь Лебедев (@Russian1972) 11 октября 2018 г.
Вот такая цена одной ночной бесконтрольной безумной прогулки
11 октября Тверской суд Москвы вынес решение об аресте футболистов до 8 декабря.
По версии следствия, Кокорин и Мамаев причастны к избиению главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Также обвиняется брат Александра — Кирилл.
Ранее адвокат Мамаева выразил надежду на примирение сторон.