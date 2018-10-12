Лебедев призвал прекратить травлю Кокорина и Мамаева

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев призвал прекратить травлю нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Мамаев и Кокорин с братом арестованы на два месяца.

Вот цена одной ночной бесконтрольной безумной прогулки. Жизнь наказала Кокорина и Мамаева за их преступление. Считаю необходимым прекратить травлю, которая развернулась в СМИ в последнее время. Подумайте об их семьях и родных», — написал Лебедев в своём Twitter.

Мамаев и Кокорин с братом арестованы на 2 месяца

Вот такая цена одной ночной бесконтрольной безумной прогулки — Игорь Лебедев (@Russian1972) 11 октября 2018 г.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение об аресте футболистов до 8 декабря.

По версии следствия, Кокорин и Мамаев причастны к избиению главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Также обвиняется брат Александра — Кирилл.

Ранее адвокат Мамаева выразил надежду на примирение сторон.