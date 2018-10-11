Бузова в соцсетях поддержала жену Кокорина

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Известная телеведущая и певица Ольга Бузова выразила слова поддержки жене нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарье Валитовой.
Бузова в соцсетях поддержала жену Кокорина
  • РИА Новости

Кокорин находится в следственном изоляторе, он обвиняется в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука.

«Милая моя, хорошая. Не переживай, всё хорошо будет! Вся страна сейчас переживает вместе с вами! У вас есть сын, думать сейчас нужно о нём», — написала Бузова в социальной сети Ask.fm.

У Кокорина и Валитовой есть общий годовалый сын.

Ранее ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков в ночь с 7 на 8 октября, когда футболист оказался в центре скандала.

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