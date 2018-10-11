Российские пловцы завоевали пять медалей в четвёртый день юношеских ОИ

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Российские спортсмены завоевали пять медалей в четвёртый соревновательный день юношеских Олимпийских игр, проходящих в Буэнос-Айресе.
Российские пловцы завоевали пять медалей в четвёртый день юношеских ОИ
  • РИА Новости

Россияне стали обладателями трёх золотых медалей, одной серебряной и одной бронзовой. Все награды — на счету пловцов.

Климент Колесников победил на дистанции 50 м на спине, Анастасия Макарова выиграла заплыв на дистанции 100 м брассом, а мужская сборная России завоевала золото в комбинированной эстафете 4 × 100 м.

Даниил Марков стал вторым на дистанции 50 м вольным стилем, а Полина Егорова завоевала бронзу на аналогичной дистанции баттерфляем.

После четырёх дней юношеских ОИ Россия лидирует в медальном зачёте соревнований с 21 медалью (16 золотых, три серебряных и две бронзовых). На втором месте — Венгрия (8-1-1), на третьем — Япония (4-3-3).

Ранее российские пловцы завоевали два золота в третий день юношеских Олимпийских игр, проходящих в аргентинском Буэнос-Айресе.

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