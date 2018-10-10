Российские пловцы завоевали два золота в третий день юношеских Олимпийских игр, проходящих в аргентинском Буэнос-Айресе.

Андрей Минаков стал первым на дистанции 100 м баттерфляем. Мужская сборная России стала чемпионом Игр в эстафете 4х100 м вольным стилем. В составе сборной России выступали Минаков, Климент Колесников, Даниил Марков и Владислав Герасименко.

Ранее россиянка Яна Енина заняла второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.