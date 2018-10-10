Российские пловцы завоевали два золота в третий день юношеских Олимпийских игр

Короткая ссылка
Российские пловцы завоевали два золота в третий день юношеских Олимпийских игр, проходящих в аргентинском Буэнос-Айресе.
Российские пловцы завоевали два золота в третий день юношеских Олимпийских игр
  • РИА Новости

Андрей Минаков стал первым на дистанции 100 м баттерфляем. Мужская сборная России стала чемпионом Игр в эстафете 4х100 м вольным стилем. В составе сборной России выступали Минаков, Климент Колесников, Даниил Марков и Владислав Герасименко.

Ранее россиянка Яна Енина заняла второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить