Уайт — Нурмагомедову: я обо всём расскажу твоему отцу

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на слова российского бойца смешанного стиля и чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о передаче ему чемпионского пояса после победы над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.

«Посмеялся до упаду. Я обо всём расскажу твоему отцу», — написал Уайт в комментариях под записью Нурмагомедова.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла потасовка между россиянином и членом команды Макгрегора, из-за которой Нурмагомедову не сразу вручили чемпионский пояс.

Нурмагомедов рассказал, какие последствия ожидали бы Уайта, если бы ему не отдали чемпионский пояс после победы над Макгрегором.