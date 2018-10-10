Уайт — Нурмагомедову: я обо всём расскажу твоему отцу
«Посмеялся до упаду. Я обо всём расскажу твоему отцу», — написал Уайт в комментариях под записью Нурмагомедова.
7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла потасовка между россиянином и членом команды Макгрегора, из-за которой Нурмагомедову не сразу вручили чемпионский пояс.
Нурмагомедов рассказал, какие последствия ожидали бы Уайта, если бы ему не отдали чемпионский пояс после победы над Макгрегором.