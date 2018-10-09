Макгрегору запретили тренироваться после поражения от Нурмагомедова

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на один месяц отстранила ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора от проведения боёв после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Как сообщает Sherdog со ссылкой на пресс-службу NSAC, ирландцу запрещено в течение 21 дня проводить спарринги, а в течение месяца — полноценные поединки.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение, но заявил, что требует реванша.

Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова решил не наказывать сына за драку после боя с Макгрегором.