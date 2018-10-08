Уайт: Макгрегор позвонил мне и сообщил о желании реванша

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о возможном реванше между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Для начала Хабибу предстоит столкнуться с Атлетической комиссией штата Невада. Нужно знать, что будет с ним из-за беспорядков после поединка. Но Конор Макгрегор уже звонил мне, он хочет реванш», — цитирует Уайта TMZ.

Он также допустил возможность проведения боя между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который, по мнению Уайта, очень здорово выглядел на турнире UFC 229.

Ранее Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась.