Уайт: Макгрегор позвонил мне и сообщил о желании реванша
- Reuters
«Для начала Хабибу предстоит столкнуться с Атлетической комиссией штата Невада. Нужно знать, что будет с ним из-за беспорядков после поединка. Но Конор Макгрегор уже звонил мне, он хочет реванш», — цитирует Уайта TMZ.
Он также допустил возможность проведения боя между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который, по мнению Уайта, очень здорово выглядел на турнире UFC 229.
Ранее Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась.