Уайт: Макгрегор позвонил мне и сообщил о желании реванша

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о возможном реванше между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Уайт: Макгрегор позвонил мне и сообщил о желании реванша
  • Reuters

«Для начала Хабибу предстоит столкнуться с Атлетической комиссией штата Невада. Нужно знать, что будет с ним из-за беспорядков после поединка. Но Конор Макгрегор уже звонил мне, он хочет реванш», — цитирует Уайта TMZ.

Он также допустил возможность проведения боя между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который, по мнению Уайта, очень здорово выглядел на турнире UFC 229.

Ранее Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась.

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