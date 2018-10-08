Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказался о своём поражении от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась
  • Reuters

«Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение, но заявил, что хочет провести реванш.

Ранее Нурмагомедов выступил с неоднозначным заявлением о своём поведении после боя с Макгрегором.

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