Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказался о своём поражении от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается», — написал Макгрегор в своём Twitter.

We lost the match but won the battle.

The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 октября 2018 г.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение, но заявил, что хочет провести реванш.

Ранее Нурмагомедов выступил с неоднозначным заявлением о своём поведении после боя с Макгрегором.