Макгрегор заявил, что «война» с Нурмагомедовым ещё не завершилась
- Reuters
«Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается», — написал Макгрегор в своём Twitter.
We lost the match but won the battle.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 октября 2018 г.
The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение, но заявил, что хочет провести реванш.
Ранее Нурмагомедов выступил с неоднозначным заявлением о своём поведении после боя с Макгрегором.