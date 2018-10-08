Защитник «Авангарда» Медведев прокомментировал поражение от ЦСКА

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев в беседе с «Известиями» прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы пропустили в меньшинстве третью шайбу, перед этим не вовремя удалившись. Проиграли борьбу, дали ЦСКА выйти вперёд. Это стало причиной поражения», — заявил он.

По его словам, «Авангард» неплохо играл, но не использовал свои моменты, в отличие от армейцев.

Ранее сообщалось, что победу ЦСКА принесли шайбы Кирилла Капризова и Ивана Телегина. Дубль в свой актив записал Михаил Григоренко.

Также «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии.