ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счётом 4:2 в пользу армейцев.
Победу ЦСКА принесли шайбы Кирилла Капризова и Ивана Телегина. Дубль в свой актив записал Михаил Григоренко.
«Авангард» ответил шайбами Анселя Галимова и Ильи Михеева.
Такой результат позволил ЦСКА продлить свою выигрышную серию до девяти матчей, а также прервать серию побед «Авангарда», которая до встречи с армейцами достигла отметки в восемь игр.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» потерпел поражение от «Локомотива» в матче КХЛ.