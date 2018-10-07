ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»

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Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счётом 4:2 в пользу армейцев.

Победу ЦСКА принесли шайбы Кирилла Капризова и Ивана Телегина. Дубль в свой актив записал Михаил Григоренко.

«Авангард» ответил шайбами Анселя Галимова и Ильи Михеева.

Такой результат позволил ЦСКА продлить свою выигрышную серию до девяти матчей, а также прервать серию побед «Авангарда», которая до встречи с армейцами достигла отметки в восемь игр.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» потерпел поражение от «Локомотива» в матче КХЛ.

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