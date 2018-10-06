«Ак Барс» потерпел поражение от «Локомотива» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе железнодорожников отличились Петри Контиола и Брэндон Козун. У гостей единственную шайбу забросил Антон Ландер.

В следующем матче «Локомотив» встретится с петербургским СКА, а «Ак Барс» — с череповецкой «Северсталью».

В других матчах игрового дня КХЛ московский «Спартак» в овертайме уступил подольскому «Витязю» (2:3), «Северсталь» одолела нижегородское «Торпедо» (2:1), а московское «Динамо» переиграло нижнекамского «Нефтехимика» (3:0).

Ранее СКА одержал победу над «Йокеритом» в матче КХЛ.