«Ак Барс» потерпел поражение от «Локомотива» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе железнодорожников отличились Петри Контиола и Брэндон Козун. У гостей единственную шайбу забросил Антон Ландер.
В следующем матче «Локомотив» встретится с петербургским СКА, а «Ак Барс» — с череповецкой «Северсталью».
В других матчах игрового дня КХЛ московский «Спартак» в овертайме уступил подольскому «Витязю» (2:3), «Северсталь» одолела нижегородское «Торпедо» (2:1), а московское «Динамо» переиграло нижнекамского «Нефтехимика» (3:0).
Ранее СКА одержал победу над «Йокеритом» в матче КХЛ.