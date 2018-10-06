СКА одержал победу над «Йокеритом» в матче КХЛ

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Петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА одержал победу над «Йокеритом» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе армейцев дубли оформили Наиль Якупов и Патрик Херсли, а также по разу отличились Александр Дергачёв и Алексей Кручинин. У хозяев шайбы забрасывали Марко Анттила и Сами Лепистё.  

В следующем матче СКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Йокерит» — с минским «Динамо».

В параллельном матче ХК «Сочи» в овертайме переиграл минское «Динамо» (4:3).

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