«Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу омичей.
Победу «Авангарду» принесли шайбы Сергея Широкова, Кирилла Семёнова, Коди Франсона, Ильи Михеева и Вилле Покка.
«Динамо» ответило голами Матиаса Мюттюнена и Линуса Виделля.
Благодаря такому результату победная серия «Авангарда» в лиге достигла отметки в восемь матчей. Для «Динамо» это поражение — третье подряд.
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь».