«Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу омичей.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Сергея Широкова, Кирилла Семёнова, Коди Франсона, Ильи Михеева и Вилле Покка.

«Динамо» ответило голами Матиаса Мюттюнена и Линуса Виделля.

Благодаря такому результату победная серия «Авангарда» в лиге достигла отметки в восемь матчей. Для «Динамо» это поражение — третье подряд.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь».