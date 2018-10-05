«Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу омичей.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Сергея Широкова, Кирилла Семёнова, Коди Франсона, Ильи Михеева и Вилле Покка.

«Динамо» ответило голами Матиаса Мюттюнена и Линуса Виделля.

Благодаря такому результату победная серия «Авангарда» в лиге достигла отметки в восемь матчей. Для «Динамо» это поражение — третье подряд.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь».

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