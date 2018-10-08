Стали известны имена первой пятёрки претендентов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football объявило имена первых пяти номинантов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».

Как сообщает издание, в первую пятёрку номинантов вошли аргентинец Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), уругваец Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»), валлиец Гарет Бэйл и француз Карим Бензема (оба — «Реал»), а также бразилец Алисон Беккер («Ливерпуль»).

Всего на награду будут претендовать 30 футболистов.

Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.

Ранее сообщалось, что France Football будет вручать «Золотой мяч» в женском футболе.