Стали известны имена первой пятёрки претендентов на «Золотой мяч»
- Гарет Бэйл
- Reuters
Как сообщает издание, в первую пятёрку номинантов вошли аргентинец Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), уругваец Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»), валлиец Гарет Бэйл и француз Карим Бензема (оба — «Реал»), а также бразилец Алисон Беккер («Ливерпуль»).
Всего на награду будут претендовать 30 футболистов.
Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.
Ранее сообщалось, что France Football будет вручать «Золотой мяч» в женском футболе.