Стали известны имена первой пятёрки претендентов на «Золотой мяч»

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Французское издание France Football объявило имена первых пяти номинантов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».
Стали известны имена первой пятёрки претендентов на «Золотой мяч»
  • Гарет Бэйл
  • Reuters

Как сообщает издание, в первую пятёрку номинантов вошли аргентинец Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), уругваец Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»), валлиец Гарет Бэйл и француз Карим Бензема (оба — «Реал»), а также бразилец Алисон Беккер («Ливерпуль»).

Всего на награду будут претендовать 30 футболистов.

Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.

Ранее сообщалось, что France Football будет вручать «Золотой мяч» в женском футболе.

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