Издание France Football будет вручать «Золотой мяч» в женском футболе
- Финальный матч женского чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Дании © Elmar Kremser/SVEN SIMON
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте издания.
Первое награждение лучшей футболистки года состоится 3 декабря в Париже. Имена 15 номинанток будут объявлены 8 октября.
«Золотой мяч» вручается лучшему футболисту Европы с 1956 года. В период с 2010 по 2015 год награды «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» были объединены.
Ранее стало известно, что Месси не вошёл в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.