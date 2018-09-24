Издание France Football будет вручать «Золотой мяч» в женском футболе

Французское издание France Football, являющееся учредителем престижной награды «Золотой мяч», начиная с 2018 года будет вручать аналогичный приз футболисткам.

Об этом говорится на сайте издания.

Первое награждение лучшей футболистки года состоится 3 декабря в Париже. Имена 15 номинанток будут объявлены 8 октября.

«Золотой мяч» вручается лучшему футболисту Европы с 1956 года. В период с 2010 по 2015 год награды «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» были объединены.

Ранее стало известно, что Месси не вошёл в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.