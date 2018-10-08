Отец Нурмагомедова назвал причину драки после победы над Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова рассказал, что стало причиной драки, произошедшей после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.

«Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, что в руке Хабиба вино, выпивает, разливает, в таком цвете представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Он отметил, что настоятельно просил сына не реагировать на подобные выпады и тем более никого не трогать.

«У тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем — и всё. Когда Хабиб схватил удушающим приёмом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон — это недопустимо», — добавил отец россиянина.

7 октября Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

После боя он выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора. Расследование инцидента проводит Атлетическая комиссия штата Невада.

Ранее отец Нурмагомедова заявил о намерении наказать сына за драку после боя с Макгрегором.