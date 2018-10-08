Отец Нурмагомедова назвал причину драки после победы над Макгрегором
- Reuters
«Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, что в руке Хабиба вино, выпивает, разливает, в таком цвете представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Он отметил, что настоятельно просил сына не реагировать на подобные выпады и тем более никого не трогать.
«У тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем — и всё. Когда Хабиб схватил удушающим приёмом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон — это недопустимо», — добавил отец россиянина.
7 октября Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
После боя он выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора. Расследование инцидента проводит Атлетическая комиссия штата Невада.
Ранее отец Нурмагомедова заявил о намерении наказать сына за драку после боя с Макгрегором.