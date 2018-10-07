Эдер считает, что не заслуживал удаления в матче с ЦСКА

Португальский нападающий московского «Локомотива» Эдер прокомментировал своё удаление во втором тайме матча десятого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.

«Когда я получил первую жёлтую, то не понял, что случилось. Когда получил вторую, я просто хотел выиграть борьбу за мяч — а мне дали вторую. Мне кажется, ни в первом, ни во втором случае предупреждения не было», — приводит слова Эдера Sport24.

По словам игрока, покинув поле, он продолжал верить, что «Локомотив» сможет забить и одержать победу над ЦСКА.

«Мы хорошо оборонялись и контратаковали. Есть возможность даже выиграть чемпионат. Надо просто побеждать в каждом матче, и всё придёт», — добавил португальский форвард.

Эдер получил жёлтые карточки на 56-й и 65-й минутах за опасную игру против защитника армейцев Родриго Бекао.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.

Ранее Юрий Сёмин не исключил, что «Локомотив» обжалует вторую жёлтую карточку Эдера.