Сёмин не исключил, что «Локомотив» обжалует вторую жёлтую карточку Эдера

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об удалении нападающего Эдера во втором тайме матча десятого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.
Сёмин не исключил, что «Локомотив» обжалует вторую жёлтую карточку Эдера
  • РИА Новости

«Спорное удаление, не удалённый (хавбек ЦСКА. — RT) Иван Обляков, который заслужил жёлтые, — это видел даже линейный арбитр. Я уже сбился со счёта. Четвёртая красная за сезон! Не могу объяснить. Эдер даже не дотронулся до соперника», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Он отметил, что клуб попытается обжаловать вторую жёлтую карточку, показанную Эдеру.

«Может, обратимся в комитет по этике РФС, может, они отменят вторую жёлтую. А если нет, то будет у нас Ведран Чорлука нападающим», — добавил специалист.

Эдер получил две жёлтые карточки по ходу матча (на 56-й и 65-й минутах) за нарушения правил в борьбе с защитником армейцев Родриго Бекао.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в меньшинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Бенедикта Хёведеса на 88-й минуте.

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