Российская фигуристка Туктамышева победила на турнире в Финляндии
- РИА Новости
По итогам двух прокатов 21-летняя россиянка набрала 202,85 балла — 73,83 за короткую программу и 129,02 — за произвольную.
Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (200,74). Тройку замкнула фигуристка из Финляндии Вивека Линдфорс (187,19).
Другая россиянка, Станислава Константинова, с результатом в 187,13 балла заняла четвёртое место.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова впервые в истории женского фигурного катания сделала два четверных лутца в одной программе.