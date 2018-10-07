Российская фигуристка Туктамышева победила на турнире в Финляндии

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Россиянка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Российская фигуристка Туктамышева победила на турнире в Финляндии
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов 21-летняя россиянка набрала 202,85 балла — 73,83 за короткую программу и 129,02 — за произвольную.

Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (200,74). Тройку замкнула фигуристка из Финляндии Вивека Линдфорс (187,19).

Другая россиянка, Станислава Константинова, с результатом в 187,13 балла заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова впервые в истории женского фигурного катания сделала два четверных лутца в одной программе.

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