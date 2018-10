Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объяснил, почему не вручил чемпионский пояс Хабибу Нурмагомедову после победы в поединке за титул чемпиона организации в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.

«Если бы я вручил Хабибу пояс, то на него набросились бы. Поэтому я сказал: давайте просто попробуем вывести его отсюда», — цитирует Уайта Sport24 со ссылкой на Fox in the US.

Нурмагомедова объявили чемпионом UFC в лёгком весе, когда его вывели за пределы зала по соображениям безопасности.

Ранее Дана Уайт сообщил об аресте трёх представителей команды Нурмагомедова.