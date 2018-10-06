Президент ОКР уверен, что провокаций в отношении россиян на юношеской Олимпиаде не будет

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что провокаций в отношении российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх, которые состоятся в 2018 году в Буэнос-Айресе, не будет.

«Провокаций на детском уровне я не ожидаю, тем более что дети менее подвержены политическим играм, чем их более взрослые коллеги», — приводит слова президента ОКР РИА Новости.

Он также заявил, что в мире изменилось восприятие российских спортсменов.

«Провёл около десяти только официальных рабочих встреч. В том числе это были встречи с представителями национальных комитетов, три из которых являются нашими оппонентами. Теперь могу сказать, что восприятие российских спортсменов изменилось. Мы это должны усиливать и поддерживать», — добавил Поздняков.

Юношеские Олимпийские игры начнутся 6 октября.

Ранее сообщалось, что Россия может подать заявку на проведение юношеской Олимпиады.