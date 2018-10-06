Отец Нурмагомедова прокомментировал повышенное внимание к себе на примере матча «Анжи» — «Зенит»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, оценил повышенный интерес к себе со стороны болельщиков и СМИ в преддверии поединка сына с ирландцем Конором Макгрегором.

«Приведу пример. В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) встречались «Анжи» и «Зенит». Все знают, в каком состоянии пребывают подопечные Магомеда Адиева, на каком месте они находятся в турнирной таблице. По ходу матча они остались вдесятером и мало кто верил в их победу, а некоторые даже высмеивали сложившуюся ситуацию. Но мы нисколько не сомневались в успехе. Там же некоторые болельщики «Зенита» открыто поддерживали Макгрегора. Но ничего плохого в этом нет, так как поддержка нужна обоим. В результате внимание, которое уделялось рядовому матчу, сделало своё дело», — сказал отец спортсмена в интервью RT.

Он также считает, что повышенное внимание к нему во многом зависит от роста интереса к его сыну.

«Свою роль здесь играют и негативные высказывания в его адрес, так как известно, что плохая реклама — тоже реклама. Тем не менее необходимо делать акцент на позитивных сторонах происходящего. Так как именно они способны привлечь к спорту больше молодёжи, что, в свою очередь, скажется на здоровье всего общества», — добавил Нурмагомедов-старший.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, в каком раунде Макгрегор окажется на полу.