Отец Нурмагомедова рассказал, в каком раунде Макгрегор окажется на полу

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о плане своего сына на поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
Отец Нурмагомедова рассказал, в каком раунде Макгрегор окажется на полу
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«Конор ещё не встречался с таким соперником, как Хабиб. Не чувствовал его контроль, силу и физику. У нас есть определённая установка: в середине первого — конце второго раунда мы должны активно прессинговать, используя захваты. К этому времени соперник дважды окажется на полу», — заявил отец спортсмена в беседе с RT.

Он также сказал, что доволен сдержанностью сына в преддверии поединка.

«Действия Макгрегора, его выходки — это работа на публику, для телевидения, для рекламы. Нам остаётся только соблюдать дисциплину», — добавил Нурмагомедов-старший.

Ранее президент Всемирной ассоциации ММА заявил, что будет болеть за Нурмагомедова в поединке с Макгрегором.

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