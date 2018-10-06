Президент Всемирной ассоциации ММА заявил, что будет болеть за Нурмагомедова в поединке с Макгрегором

Президент Всемирной ассоциации ММА и M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«У этого боя есть два варианта. Конор — типичный ударник, он может победить, если попадёт, но это не так просто. Второй вариант: Хабиб переводит Конора в партер, а он может это сделать, так как он отличный самбист. Макгрегор ещё не дрался с такими борцами. В партере Хабиб сделает из него отбивную котлету», — приводит слова Финкельштейна «Чемпионат».

Он также предположил, что поединок не закончится быстро, и рассказал, за кого будет болеть.

«Болею за Хабиба, он выходец из M-1. Начинал карьеру у нас, лично знаю его и его отца», — добавил Финкельштейн.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Отец Нурмагомедова рассказал, где будет смотреть бой сына с Макгрегором.