Отец Нурмагомедова рассказал, где будет смотреть бой сына с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, где будет смотреть поединок сына с ирландцем Конором Макгрегором.

«Смотреть бой буду, по традиции, в кафе «Лондон» в Махачкале», — сказал Нурмагомедов-старший в интервью RT.

Он также признался, что изначально относился с насмешкой к мечтам сына стать одним из величайших бойцов.

«Хабиб в 17—18 лет начал говорить, что видит большие залы, которые буквально взрываются, когда соперник падает после его удара. Честно говоря, я относился к этому с насмешкой. Но уже тогда он начал оказываться на обложках местной прессы и главных страницах сайтов. Работавшие с ним люди предугадали его талант. Мне пришлось признать, что в этом действительно был смысл», — добавил отец спортсмена.

Нурмагомедов-старший не сможет присутствовать на поединке сына, так как ему отказали в предоставлении визы США.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее отец Нурмагомедова выразил удовлетворение наличием пяти раундов в предстоящем бою.