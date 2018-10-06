Отец Нурмагомедова рассказал, где будет смотреть бой сына с Макгрегором

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, где будет смотреть поединок сына с ирландцем Конором Макгрегором.
Отец Нурмагомедова рассказал, где будет смотреть бой сына с Макгрегором
  • Reuters

«Смотреть бой буду, по традиции, в кафе «Лондон» в Махачкале», — сказал Нурмагомедов-старший в интервью RT.

Он также признался, что изначально относился с насмешкой к мечтам сына стать одним из величайших бойцов.

«Хабиб в 17—18 лет начал говорить, что видит большие залы, которые буквально взрываются, когда соперник падает после его удара. Честно говоря, я относился к этому с насмешкой. Но уже тогда он начал оказываться на обложках местной прессы и главных страницах сайтов. Работавшие с ним люди предугадали его талант. Мне пришлось признать, что в этом действительно был смысл», — добавил отец спортсмена.

Нурмагомедов-старший не сможет присутствовать на поединке сына, так как ему отказали в предоставлении визы США.   

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее отец Нурмагомедова выразил удовлетворение наличием пяти раундов в предстоящем бою.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить