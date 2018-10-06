Волков о потасовке с Льюисом: сдержал себя и просто пнул его

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказал мнение о потасовке с американцем Дерриком Льюисом на торжественной церемонии взвешивания перед боем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

«Было видно, что он находится в нервном состоянии. Так что от него последовала обычная, естественная реакция. Он такой нервный, потому что у него бой со мной. Вот и нервничает», — приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не бил Льюиса по лицу, как это может показаться на видео.

«Я замахнулся рукой. Потом подумал, что это, наверное, будет неправильно. Сдержал себя и просто пнул его ногой. До лица руку не довёл»,— добавил россиянин.

Бой между Волковым и Льюисом пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе.