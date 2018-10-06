Хэмилтон стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Японии, Сироткин — 18-й
Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг по трассе «Сузука» за 1 минуту 29,599 секунды.
Вслед за ним расположились пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место, уступив времени лидера 3,0,32 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 14-й результат.
FP3 CLASSIFICATION: Hamilton was quickest, but Vettel wasn't far behind #JapaneseGP 🇯🇵 #F1pic.twitter.com/kFjNGKjzZ6— Formula 1 (@F1) 6 октября 2018 г.
Гонка Гран-при Японии пройдёт 7 октября. Стартовые огни погаснут в 08:10 мск. Расстановка гонщиков определится в квалификации, которая пройдёт 6 сентября, и начнётся в 9:00 мск.
Ранее Сироткин рассказал, каких результатов ждать от «Уильямса» на Гран-при Японии.