Хэмилтон стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Японии, Сироткин — 18-й

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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в третьей свободной практике 17-го этапа «Формулы-1» Гран-при Японии.

Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг по трассе «Сузука» за 1 минуту 29,599 секунды.

Вслед за ним расположились пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место, уступив времени лидера 3,0,32 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 14-й результат.

Гонка Гран-при Японии пройдёт 7 октября. Стартовые огни погаснут в 08:10 мск. Расстановка гонщиков определится в квалификации, которая пройдёт 6 сентября, и начнётся в 9:00 мск.

Ранее Сироткин рассказал, каких результатов ждать от «Уильямса» на Гран-при Японии.

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