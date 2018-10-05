Сироткин рассказал, каких результатов ждать от «Уильямса» на Гран-при Японии

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Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин рассказал, каких результатов можно ожидать от команды на Гран-при Японии.
Сироткин рассказал, каких результатов ждать от «Уильямса» на Гран-при Японии
  • Reuters

«В идеале, если нам повезёт с температурой, погодой и я проеду круг настолько хорошо, насколько возможно, мы будем близки к выходу во вторую часть квалификации», — цитирует Сироткина f1news.ru.

Он сказал, что необходимо найти оптимальные настройки машины специально для трассы в Сузуке.

Ранее британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим во второй свободной практике 17-го этапа «Формулы-1» Гран-при Японии.

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