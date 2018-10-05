Новичок «Зенита» Дженнингс поделился мнением о российском баскетболе

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Разыгрывающий защитник санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс дал высокую оценку игре российских клубов.
Новичок «Зенита» Дженнингс поделился мнением о российском баскетболе
  • © basket.fc-zenit.ru

«Здесь играют на достаточно высоком уровне, о чём я не раз слышал. У меня есть друзья, которые выступают в России. Так, Дорелл Райт рассказывал, что местный чемпионат не так прост и нужно по-настоящему выкладываться. У тебя не получится расслабленно набросать 30 очков. Это меня определённо радует», — признался баскетболист в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» вышел в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов.

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