«Нижний Новгород» вышел в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» обыграл чешский клуб «Пардубице» в ответном матче третьего квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Чехии, завершилась со счётом 85:57 в пользу гостей.

Таким образом, российский клуб вышел в групповой этап турнира.

«Нижний Новгород» попадёт в группу А, где его соперниками станут польский «Анвил», турецкий «Банвит», французский «Ле-Ман», немецкий «Людвигсбург», итальянский «Сидигас Авеллино» и латвийский «Вентспилс».

Последний соперник коллектива из России определится в матче «Мурсия» (Испания) — «Спиру Шарлеруа» (Бельгия).

Ранее российские клубы стартовали с побед в баскетбольном Еврокубке.