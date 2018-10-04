«Нижний Новгород» вышел в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов
- @bc_nn
Встреча, прошедшая в Чехии, завершилась со счётом 85:57 в пользу гостей.
Таким образом, российский клуб вышел в групповой этап турнира.
«Нижний Новгород» попадёт в группу А, где его соперниками станут польский «Анвил», турецкий «Банвит», французский «Ле-Ман», немецкий «Людвигсбург», итальянский «Сидигас Авеллино» и латвийский «Вентспилс».
Последний соперник коллектива из России определится в матче «Мурсия» (Испания) — «Спиру Шарлеруа» (Бельгия).
Ранее российские клубы стартовали с побед в баскетбольном Еврокубке.