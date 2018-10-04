Российские клубы стартовали с побед в баскетбольном Еврокубке

Российские клубы «Локомотив-Кубань», «Зенит» и УНИКС одержали победы в матчах первого тура баскетбольного Еврокубка.

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл польский «Ассеко» со счётом 80:73. Наибольшую результативность в составе краснодарского клуба показал Айзея Уайтхед, набравший 17 очков.

УНИКС в гостях победил черногорский «Морнар» со счётом 97:74. В составе казанской команды 29 очков набрал Морис Ндур.

«Зенит» домашней площадке одержал победу над турецким «Тюрк Телеком» со счётом 91:80. 20 очков петербургской команде принёс Брэндон Дженнингс.

Во втором туре «Локомотив-Кубань» на своей площадке сыграет с французским «Лиможем», УНИКС в Казани встретится с литовским «Ритасом», а «Зенит» в Санкт-Петербурге примет сербский «Партизан».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Пардубице» в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.