Российские клубы стартовали с побед в баскетбольном Еврокубке

Короткая ссылка
Российские клубы «Локомотив-Кубань», «Зенит» и УНИКС одержали победы в матчах первого тура баскетбольного Еврокубка.

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл польский «Ассеко» со счётом 80:73. Наибольшую результативность в составе краснодарского клуба показал Айзея Уайтхед, набравший 17 очков.

УНИКС в гостях победил черногорский «Морнар» со счётом 97:74. В составе казанской команды 29 очков набрал Морис Ндур.

«Зенит» домашней площадке одержал победу над турецким «Тюрк Телеком» со счётом 91:80. 20 очков петербургской команде принёс Брэндон Дженнингс.

Во втором туре «Локомотив-Кубань» на своей площадке сыграет с французским «Лиможем», УНИКС в Казани встретится с литовским «Ритасом», а «Зенит» в Санкт-Петербурге примет сербский «Партизан».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Пардубице» в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить