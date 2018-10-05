В Госдуме прокомментировали предложение провести футбольный матч между Россией и Украиной

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы международной организации Sport for All Яниса Кузинса о том, что России и Украине предложили провести товарищеский матч по футболу в честь 27-й годовщины установления дипломатических отношений.

«Янис Кузинс уже давно себя зарекомендовал как личность с безупречными качествами. Это настоящий человек мира и борец за дружбу между народами», — сказал Манукян.

Как отметил депутат, идея организации матча очень своевременна.

По словам Манукяна, спорт вне политики, а футбол способен всех объединить, что показал недавний чемпионат мира в России.

Ранее тренер, экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков в беседе с НСН прокомментировал нанесение надписи «Слава Украине» на новую форму украинской национальной команды.