В Госдуме прокомментировали предложение провести футбольный матч между Россией и Украиной
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«Янис Кузинс уже давно себя зарекомендовал как личность с безупречными качествами. Это настоящий человек мира и борец за дружбу между народами», — сказал Манукян.
Как отметил депутат, идея организации матча очень своевременна.
По словам Манукяна, спорт вне политики, а футбол способен всех объединить, что показал недавний чемпионат мира в России.
Ранее тренер, экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков в беседе с НСН прокомментировал нанесение надписи «Слава Украине» на новую форму украинской национальной команды.