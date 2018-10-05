Россия и Украина могут провести товарищеский матч по футболу

Глава международной организации Sport for All Янис Кузинс сообщил, что России и Украине предложили провести товарищеский матч по футболу в честь 27-й годовщины установления дипломатических отношений.

«Спорт — это дружба, и несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений», — приводит слова Кузинса «Известия».

Он сказал, что соответствующие предложения будут направлены в Российский футбольный союз и Федерацию футбола Украины на следующей неделе. По его словам, местом проведения матча должна стать нейтральная территория.

«Игра должна состояться на нейтральной территории — например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и для российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу», — заявил Кузинс.

Ранее тренер, экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал нанесение надписи «Слава Украине» на новую форму украинской национальной команды.