Экс-футболист сборной России оценил надпись «Слава Украине» на новой форме украинской сборной
- @andriy.pavelko
«Это их внутреннее дело, пусть пишут что хотят», — заявил он.
По его словам, главное, чтобы не было никаких провокационных надписей, за чем следят специальные комитеты в футбольных организациях.
«Если соответствующий орган посчитал, что это в порядке допустимого, значит, таково решение. Я не думаю, что здесь надо поддаваться на провокации», — подчеркнул Кирьяков.
Он считает, что спортивной общественности не стоит поднимать эту тему и серьёзно обсуждать.
Ранее в УЕФА прокомментировали нанесение надписи «Слава Украине» на новую форму украинской сборной.