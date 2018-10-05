Макгрегор прокомментировал высказывания Нурмагомедова об ирландцах

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор прокомментировал высказывания россиянина Хабиба Нурмагомедова об ирландцах.
Макгрегор прокомментировал высказывания Нурмагомедова об ирландцах
  • Reuters

Нурмагомедов неуважительно обратился к поклонникам Макгрегора из его родной страны.

«Никогда не надо брать информацию от разных доносчиков, от них нужно держаться подальше», — заявил Макгрегор на пресс-конференции.

Он также обвинил менеджера российского бойца Али Абдель-Азиза в незаконном пересечении границы США.

«Его менеджер — это террорист, доносчик. В 2001 году его сняли с полёта из Каира, у него было пять паспортов. Он доносит на других людей, он — крыса. Когда ирландцы приезжают сюда, миграционная служба всех проверяет. А Абдель-Азиза сюда пустили просто так. Теперь такой человек разгуливает по США. Плевать, что с ним происходит. Я вижу, что происходит у него в голове, и я улыбаюсь», — сказал Макгрегор.

Ранее Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка за титул чемпиона UFC в лёгком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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