Макгрегор: после боя с Нурмагомедовым мной можно будет гордиться

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я разобью ему нос — вот что случится в субботу. При подготовке я очень много внимания уделял борьбе и готов ко всему. Думаю, как только я попаду по нему, он ослабнет. Но я готов справиться со всем. У меня есть опыт — со мной уже всё случалось. Я ветеран UFC, сделаю то, ради чего сюда пришёл. Я измотаю его и разобью нос», — заявил Макгрегор на пресс-конференции.

Он также отметил поддержку и веру своих поклонников перед боем с Нурмагомедовым.

«Я чувствую невероятную поддержку болельщиков. Обещаю, что после боя в воскресенье вы сможете мной гордиться», — добавил Макгрегор.

Ранее он объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию с Нурмагомедовым.