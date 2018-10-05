Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Детройту» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» в основное время голы забили Кэм Эткинсон (6-я минута) и Джош Андерсон (34-я). Победную шайбу в овертайме забросил россиянин Артемий Панарин (63-я минута), на счету которого ещё и голевая передача.

У «Детройта» отличились Деннис Чоловски (28-я) и Тайлер Бертуцци (37-я).

Панарин был признан первой звездой матча.

«Оттава Сенаторз» уступил в овертайме «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:4, «Сент-Луис Блюз» потерпел разгромное поражение от «Виннипег Джетс» — 1:5, а «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.