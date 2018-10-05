«Питтсбург» победил «Вашингтон» в матче НХЛ, Малкин набрал три очка

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» победил «Вашингтон» в матче НХЛ, Малкин набрал три очка
  • © Reuters

Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Джейми Олексяк (2-я минута), Джейк Гюнцель (8-я и 36-я), Крис Летанг (21-я и 62-я), Дерик Брассар (37-я) и Евгений Малкин (43-я). Малкин также дважды ассистировал партнёрам, в том числе в победном голе в овертайме.

У «Вашингтона» дубль оформил Ти Джей Оши (54-я и 54-я минуты), ещё по разу отличились Якуб Врана (4-я), Брукс Орпик (5-я), Александр Овечкин (9-я) и Джон Карлсон (24-я). Россиянин Евгений Кузнецов отдал результативную передачу Овечкину.

В других матчах дня «Бостон Брюинз» в гостях победил «Баффало Сейбрз» со счётом 4:0, «Каролина Харрикейнз» уступил в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов был признан второй звездой игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

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