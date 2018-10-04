Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
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Кузнецов забросил две шайбы в победном матче с «Бостон Брюинз».
Первой звездой дня был признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший дубль в домашнем матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), сообщается на официальном сайте лиги.
Третьей звездой дня стал форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерсон, который набрал два очка в домашнем победном матче с «Калгари Флэймз» (5:2).
Ранее три шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.