Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кузнецов забросил две шайбы в победном матче с «Бостон Брюинз».

Первой звездой дня был признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший дубль в домашнем матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), сообщается на официальном сайте лиги.

Третьей звездой дня стал форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерсон, который набрал два очка в домашнем победном матче с «Калгари Флэймз» (5:2).

Ранее три шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.